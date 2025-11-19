木村拓哉が自宅に！？お父さんのピーマンの肉詰め、おじさんのフリース…ロバート秋山が明かすロケ裏話
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。11月18日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
今回は、11月20日（木）放送「秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP!!」から、秋山竜次（ロバート）が登場。
秋山に来てほしい町の人々が白地図に場所や人を記載し、それを頼りに訪ねる「秋山ロケの地図」。スーパースター木村の出演ながら、特別対応のロケに変更するわけでもなくいつも通りの朝10時から夜7時まで「マジでガチのロケをやってくれた」と秋山。佐久間は「木村拓哉さんを朝から夜まで押さえたら普通の番組って4本くらい撮るよ」と驚く。
秋山が木村のラジオ番組に出演した際、「秋山ロケの地図」を面白いと言ってくれたことから番組側がオファーしたところ、まさかの快諾。これまでのゲストも後半は疲れ切っていたほど大変なロケのため、秋山は心配していたのだが…
「スーパースターは次元が違います」と秋山。ロケ中も全く疲れた様子はなく、秋山がミニコントを振ると、なんと全返し。さらには木村の方から続きを始めることも!?
木村が来ることを知らなかった町の人々の衝撃は相当なもので、「あっ…キムタク…!?」と車の後ろに隠れてしまう人も。訪れたお宅でお父さんが作ってくれた肉詰めピーマンを食べた木村の姿には、秋山も「あの木村拓哉が高級チョコレートのような感じで食べて『美味いね』って」と衝撃。
また、乗馬で海まで向かう際、急に気温が下がったため、木村は「絶対それだけじゃ寒いよ」と秋山に上着をすすめてくれるという気遣いも。木村は、壁にかかっていた乗馬のおじさんのフリースを借りて着ることになったのだが…
秋山「それ着たらめちゃくちゃカッコいいんですよ。それが欲しい！って思ったくらい。新作!? 何そのフリース！ たまたまここにあったおじさんのフリース着てめちゃくちゃカッコいい。たまんないなぁ〜」
佐久間「めちゃくちゃファンになってんじゃん（笑）」
秋山「ずっと木村さんの作品観ていますもん。あれから帰って、観ていないやつ全部観て」
佐久間「木村拓哉の番宣？」
伊集院「木村拓哉という人の宣伝になっている」
佐久間「『秋山ロケの地図』木村拓哉さんが来てくれたSPね？」
秋山「日本スーパーヒーロー列伝じゃなくて？」
一同爆笑！
伊集院「男性グループの中でもカッコいい人になってくると、だいたい俺なんかひがみから入ってくるけどさ、学生の頃とか。“カッコいいだけだろ”みたいなこと思ってるんだけど、会うと好きになっちゃうよね」
秋山「マジでそうです」
伊集院も木村のロケでの言動で忘れられないことがあるという。視聴者の夢を叶える番組で、木村がファンにこっそり会いに行った際、路上で経緯を説明している間、後ろから来たトラックが通行できず待ってくれていたのだが…
伊集院「キムタクがトラックにビックリするぐらい深々と頭下げている、お邪魔してすいませんって、それがチラっとだけ映ってて。やっぱキムタクスゲェなって。身内でもなんでもないのに、カミさんに『な？ キムタクはスゲェだろ？』って3回ぐらい巻き戻して」
佐久間「いや、あんたもファンだな（笑）」
伊集院「テレ東で『木村拓哉で呑む』やってほしい。どんだけカッコいいかの」
この他、伊集院が守っている“木村拓哉イズム”の話も。SMAPが「24時間テレビ」のパーソナリティを担当した時の木村の行動を、今、伊集院は「ぽかぽか」でやっている!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
「秋山を虜にした！“木村拓哉”の男の悪ノリ！」、「収録アフタートーク！木村拓哉が好きすぎるSP！」など配信オリジナル動画も配信！
スーパースター木村拓哉がガチロケで衝撃行動
