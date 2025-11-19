いま「日本」と「中国」との関係が急速に冷え込み、中国政府は中国国民に「日本への渡航自粛」を呼び掛けています。



県内の観光地、そして経済への影響はどうなるのでしょうか？



北佐久郡・軽井沢町で日本の紅葉を楽しんでいたのは、アジアからきた観光客です。



中には、中国政府から「日本への渡航自粛」を呼びかけられている中国国民の姿もありました。



中国から

「（きのうから）2週間滞在します。（渡航自粛は）関係ありません。私たちだって良いものを見たり食べたりしたい。人生を楽しみたいんです」





一方で…、立場が悪いのか、多くを語らない観光客も。ことの発端は高市総理の国会答弁でした。「（中国が）戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても『存立危機事態』になりうるケースであると私は考えます」“台湾有事”が起きた場合、自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるという認識を示したのです。中国政府はこれに反発し、中国国民に「日本への渡航自粛」を呼びかけ、日本では観光や経済への影響が懸念されています。リポート「多くの店が立ち並ぶ旧軽井沢銀座通りにやって来ました。きょうも大勢の外国人観光客が訪れています」県内の市町村別で中国からの宿泊客の数が最も多い軽井沢町。来年2月の中国の旧正月＝「春節」を控え一年で最もニーズの高い冬のシーズンに向けて、徐々に客足が伸びています。そこに来て、今回勃発した騒動。1948年創業の土産店。名物のタルトは食べ歩きをするアジア人観光客にも人気の商品です。白樺堂 本多咲美さん「英語はできないですけども、ジェスチャーで身振り手振りはして気持ち良くお買い物されるようには心掛けています。（渡航自粛で）悲しいことはありますけどね。これから様子見ですかね。影響はないかなとは思うんですけどね」まだ影響は出ていないものの突然の渡航自粛に戸惑いを見せていました。一方、長野市内のレンタカー会社では、ここ数日で中国から予約のキャンセルが「15件」あったといい、今後の動向が注目されます。