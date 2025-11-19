HIBIKAのクリスマス限定スイーツ♡冬のシュトーレン＆ポルボロン

四季菓子の店HIBIKAが、2025年11月19日(水)よりオンラインショップにてクリスマスギフトの予約受付を開始します♡冬のアドベント期間を楽しむ「冬のシュトーレン〈栗と和三盆〉」や、クリスマス限定パッケージの「冬のポルボロン〈ノエル〉」など、贅沢で繊細なスイーツが揃います。自宅用はもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりの限定スイーツです♪

冬のシュトーレン〈栗と和三盆〉

HIBIKAオリジナルの冬のシュトーレン〈栗と和三盆〉は、洋酒にじっくり漬け込んだレーズンや柚子ピール、くるみと和三盆をブレンドした3種のスパイス入り生地で、和栗とマロンペーストを包み焼き上げています。

しっとりと深い味わいで、アドベント期間を贅沢に彩る限定スイーツです。

価格：3,564円（税込）



箱サイズ：横145×縦100×高さ68mm

内容サイズ：約横135×縦72×高さ46mm

販売期間：11/19(水)～12/18(木)

お届け期間：12/1(月)～12/25(木)

※洋酒使用

冬のポルボロン〈ノエル〉

クリスマス限定の「冬のポルボロン〈ノエル〉」は、フランボワーズ・ヘーゼルナッツ・ショコラの3種の味わいを詰め合わせ。口の中でほろほろと溶ける繊細な口どけを楽しめます。

ツリーをイメージしたクリスマス限定パッケージで、贈り物やテーブルを華やかに彩る冬のスイーツです。

価格：6個入 1,944円（税込）

箱サイズ：横175×縦150×高さ45mm

販売期間：11/19(水)～12/18(木)

お届け期間：12/1(月)～12/25(木)

HIBIKAで贅沢なクリスマススイーツ時間♡

HIBIKAの冬限定スイーツは、シュトーレン〈栗と和三盆〉やポルボロン〈ノエル〉など、贅沢で繊細な味わいが揃います♡

オンラインショップで予約すれば、自宅でのアドベント期間を楽しめるだけでなく、大切な方へのクリスマスギフトとしても最適です。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♪