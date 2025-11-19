『有吉の壁』人気企画「アドリブ大河」まさかの映画化 有吉弘行「国宝を越えます」
お笑い芸人・有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」が、まさかの映画化することが19日、発表された。『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』が、2026年1月16日から3週間限定で全国公開が決定した。
【写真】『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」が映画化！主役は安村＆イワクラ
9月末、収録の舞台は京都東映太秦映画村。いつもの「アドリブ大河」とはちょっと違った雰囲気を感じつつも、いつもの様にオープニング撮影のために整列する壁芸人たちに、有吉からきょうの収録が映画化されることをサプライズ発表される。この日に即興で撮影する中で、良かった演技を映画でも採用。配役も当日の収録の演技を見た上で、オーディション形式で決定。ストーリーも配役も白紙の中、アドリブ演技を見て有吉監督が内容を決める。
しかしその映画は、有吉監督が多忙のため、その日に撮影する4シーンしか担当出来ず、あとはストーリーも含めて壁芸人たちに丸投げなことが判明する。そんな映画の常識を打ち砕く無茶な状況の中、来年1月の劇場公開を目指すというドラマとバラエティーが融合した「国宝越え」の新感覚エンターテイメント（になるはず）。「映画館でみんなで笑おう！」をキャッチコピーにバラエティー×映画の壁を越えたスケールでテレビと連動し、有吉の壁10周年の集大成として視聴者の皆様に笑いと驚きを届ける。
まずは撮影2時間超えのシーン1「二人の英雄、現る。」のオーディションをくぐり抜け、主役はとにかく明るい安村と蛙亭・イワクラの2人に決定。今後も有吉の壁の放送の中で残りのシーンの撮影の様子と役柄がオーディション形式で決まる。次回は12月10日放送の有吉の壁SP内にて主役を支える大事な味方「有壁隊」が決定。シーン2「決戦前夜の有壁隊」にも注目だ。
■有吉弘行
国宝を越えます
