身長185センチ、体重 119.8キロ。恵まれたカラダを生かして幕下最下位格付出デビュー以来、3場所連続の勝ち越しを決めたオールバックのざんばらが印象的なイケメンと人気の力士が、豪快なすくい投げで無傷の6連勝を飾るも、直後に激しい取組の末に自慢のオールバックが大爆発。あまりの変貌ぶりに「乱れ髪」「髪整える姿が素敵」「色気がスゴイ」など驚きの声が相次いだ。

全勝対決となった幕下二十四枚目・竜翔（追手風）と幕下五十五枚目・大畑（時津風）の一番は、左からの豪快なすくい投げで竜翔が全勝を死守した。しかし、投げの直後にもつれ合うように土俵に倒れ込んだこともあり、竜翔のオールバックが逆立つように大爆発してしまう。

まったく動じる様子もなく、淡々と左手で3度ほど乱れ髪をかき上げて整えた竜翔は勝ち名乗りを受けると、さらに土俵を降りて花道を下がっていく際にも2度ほど左手で髪をかき上げた。

圧巻の強さで全勝対決を制してみせた竜翔。その勝ちっぷりに「これは強い」「いいカラダ」「体格良い」といった反響が。さらには「二枚目やね」「オールバックでもイケメン」「まるで錦絵」といった声も。加えて「色気がスゴイ」「髪整える姿が素敵」「乱れ髪」「かき上げカッコ良すぎ」などの反応も寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）