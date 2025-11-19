年金を受給しながら正社員として働いています。確定申告は必要ですか？【2025年】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の確定申告についての質問です。
「年金を受給しながら正社員として働いています。確定申告は必要ですか？」
ただし、年金や副業など「給与以外の所得」がある場合は、一定の条件を超えると確定申告が必要になります。
まず、年金は「雑所得」として課税の対象となります。
ただし、年金の全てが課税されるわけではなく、「公的年金等控除額」と呼ばれる金額を差し引いた後の金額に対して税金がかかります。
この公的年金等控除額は年齢によって異なり、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円と定められています。
例えば、65歳未満の人で年金収入が80万円の場合、60万円の控除を差し引くと課税対象は20万円となります。給与のほかにこの20万円を超える所得がなければ、確定申告は不要です。
同様に、65歳以上の場合は130万円までは課税対象外になります。
一方で、年金収入がこれらの金額を超える場合や、複数の勤務先から給与を得ている場合などは、確定申告を行う必要があります。
また、医療費控除や寄附金控除（ふるさと納税など）を受けたい場合も、自分で確定申告を行うことで還付を受けられるケースがあります。
勤務先で年末調整を受けていても、年金やその他の所得の状況によっては申告が必要になるため、不安な場合は税務署や市区町村の窓口で早めに確認しましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。(文:All About 編集部)
