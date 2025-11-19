「企業体質を疑いますね」アドビ、障害報告の仕方に怒りの声続出「ユーザー舐めすぎじゃない？」
アドビ カスタマー サポートは11月19日にX（旧Twitter）を更新。障害は解消されたものの、利用者の怒りは収まっていません。
【投稿】アドビからの報告
また、「この問題に伴い、現在多くのお問い合わせがあり、カスタマーサポートの窓口が大変混み合っております」とも報告。
コメントを見ると、「いや、もっと早く広く不具合があることを告知すべき」「午前中原因わからな過ぎて吐きそうになってたの自分だけじゃないはず」「「自分のMACの不具合だと思って、システムをアップデートしたり、イラストレーター2026を入れたり。。。やるんじゃなかった。。。」と、アドビからのアナウンスが遅かったため原因がつかめなかった人が多くいるようです。
特に、「深くお詫び申し上げると言うのであれば、SNSへ発信して終わりではなく、ユーザーへ誠意ある対応をしていただきたい」「ホンマ殿様商売で草ww」「緊急性のあることはメールでもご連絡ください 業務に多大な支障をきたします」「まずメールで知らせてくれよ」「SNSでこっそりと告知ですか。企業体質を疑いますね」「ユーザー舐めすぎじゃない？」と、Xでの報告がメインだったことを疑問視する声が多く寄せられました。
アドビの障害で仕事がスムーズに進行できなかった人は大勢いるようです。同社が今後、ユーザーに対しどのような態度を示すのか注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
