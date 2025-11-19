ナンバープレートでかっこいいと思う「東京都の地名」ランキング！ 2位「世田谷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「東京都の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：世田谷／76票東京都世田谷区は、高級住宅地や文化施設が多く、洗練されたイメージを持つ地域です。この「世田谷」という地名がナンバープレートに冠されることで都市生活の余裕やステータスを感じさせることから、「かっこいい」という支持を集めました。その響きや、地域が持つブランドイメージが評価されたと考えられます。
回答者からは「住んでいる人の民度が良いと感じる。また、お金を持っている人が住んでいるイメージがあるから」（20代女性／千葉県）、「若者文化やファッションの最先端を連想させ、クールなイメージがあるから」（30代女性／東京都）、「高級住宅街のイメージがあり、車も高級なように目得ると感じたため」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：品川／128票東京都の「品川」は山手線の内側に位置し、歴史的な交通の要衝でありながら、現在ではビジネスや高級住宅地としてのイメージが強い地域です。特にナンバープレートにおいて「品川」は、東京都の中心部や富裕層が住むエリアを連想させるため、ステータス性の高さが圧倒的な「かっこよさ」に繋がりました。そのブランドイメージが他の地名を大きく引き離す結果となりました。
回答者からは「全国的に知名度が高く、都会的でステータスを感じる響きだから」（30代女性／埼玉県）、「富裕層が多くて選ばれた人しかいない印象でかっこいいから」（30代女性／石川県）、「品川はビジネスの中心地であり、洗練された印象があります」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)