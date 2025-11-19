イエローベースの人は「暖色系」しか似合わないって本当？ タイプ別「避けた方がいい色」
パーソナルカラー診断が普及するにつれて、さまざまな誤解も生まれています。例えば、「イエローベース（イエベ）にブルーは似合わない」「イエベは寒色系は避けた方がいい」もよくある誤解の1つです。
イエベの人は一般的にあたたかみのある色（暖色系）が肌になじみやすいとされていますが、選び方によっては寒色系もとても似合います。ポイントは「黄みがかった寒色」を選ぶことです。
今回は、イエベの人に似合う寒色系をご紹介します！
◾️ブルー系
黄みや緑みを感じる明るい青。濁りのないクリアな色が◎
・アクアブルー（緑みを帯びた明るい水色。澄んだ印象で肌を明るく）
・ターコイズブルー（黄みのある明るく軽やかなターコイズ）
・スカイブルー（明るく柔らかい水色。透明感を引き出す色）
◾️グリーン系
明るく爽やかで黄みのあるグリーン
・ミントグリーン（黄みがあり爽やかで、春らしい柔らかなグリーン）
・アップルグリーン（明るくフレッシュな黄緑。元気な印象に）
・パステルライム （ほのかに黄みを感じる軽やかなライムグリーン）
◾️パープル系
青みが強すぎない、やや赤寄りで明るいパープルが似合う
・ピンクライラック（赤み寄りの明るいラベンダー。可憐な印象に）
・ソフトラベンダー（柔らかく透明感のある赤みラベンダー系。青みが強すぎないものを）
・ペールプラム（上品で清潔感のあるパープル。明度が高く肌色を明るく見せる）
スプリングは透明感がないくすみ色は苦手なので、グレイッシュな寒色系も避けた方がいいでしょう。
・白やベージュと合わせると、寒色系でもスプリングの柔らかい色調を引き立てます。
・トップス、小物、ネイルなど、分量を少なめに取り入れるとバランスが取りやすいでしょう。
・フローラル柄の寒色系や、シフォンのような透け感のある生地なら肌なじみが◎。
◾️ブルー系
緑みを帯びた深い青や、くすみ感のある青が◎
・ティールブルー（緑がかった深い青。黄みを含んで落ち着いた印象に）
・スモーキーブルー（くすみ感のある青緑。シックで大人っぽい寒色）
・デニムブルー（インディゴ寄りの青。カジュアルに使いやすいトーン）
◾️グリーン系
黄みと深みのある落ち着いたグリーンが得意
・オリーブグリーン（黄みとくすみを含んだ深いグリーン。肌に自然になじむ）
・モスグリーン（土や自然を感じさせる深い緑。ナチュラル感が魅力）
・セージグリーン（グレーを帯びたグリーン。上品で柔らかな印象に）
◾️パープル系
青みが強すぎない、赤みやくすみのあるパープル系がなじむ
・プラム（赤みを帯びた落ち着いた紫。重厚感があり秋らしい色）
・バーガンディパープル（紫と赤の中間。深みとあたたかみがあり大人っぽさが◎）
・マルベリー（ワインのような赤紫。青みが少なくあたたかみがある）
明るく青みが強いパステルブルーやラベンダーは浮いてしまうので避けた方がいいでしょう。
・深みカラーとニュートラルカラー（ベージュ、ブラウン）を合わせると、全体が落ち着いて見え、統一感が出ます。
・リネン、スエード、ウールなど、自然素材で寒色系を取り入れるとよりしっくりきます。
・主役でなくても、小物や柄の一部に寒色系を取り入れることでこなれ感が出ます。
今回ご紹介したように、イエベの人にも似合う寒色系があります。もちろん個人差があるので、人によってはしっくりこない色があるかもしれませんが、黄みがかった寒色系を選び、トーンや明度を吟味することが重要です。
色見本やコーディネート方法を参考に、寒色系にチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
