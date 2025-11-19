ÃæÆü¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡È²þÁ±¡É¡¡ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤â¡Ä¿¡¤¨¤Ê¤¤¸å²ù¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
A¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤â¡¢Æ£Åè¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë¸å²ù
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤òÃ¦¤·¤¿º£µ¨¡¢ÃæÆü¤ÎÆ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ³°¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23¥Û¡¼¥ë¥É¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤ÇÃç´Ö¤òµß¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¼¼Â´¶¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡È¿´»Ä¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÌøÍµÌéÅê¼ê¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿27ºÐ¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢µåÃÄ¤ØÀßÈ÷ÌÌ¤Î²þÁ±¤òÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë²¾Ì²¼¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¿åÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤ä¥Ð¥Ã¥È´¥Áçµ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¿§¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£À¨¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£Åè¤Ï´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏA¥¯¥é¥¹¤òÁè¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òÁÀ¤¨¤ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¾¡Íø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢ÇÔ¤¬Æ£Åè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å²ù¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë9·î¡¢A¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤Î½ªÈ×¤ÇÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿»þ´ü¤À¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¼«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤à¡£¡ÖÉé¤±¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯DeNA¤¬ÆüËÜ°ì¤òÄÏ¤àÁ°¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬¼«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£Áª¼ê¤¬¥¬¥Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÁª¼ê¼çÆ³¤Ç½¸¤Þ¤ë»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤¬¶»¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤±Êâ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Éð´ï¤ÎÄ¾µå¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Öµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤Û¤É¿´¤ÏÇ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë