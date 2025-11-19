「スタバ」×「ビームス」プロジェクトに新作！ Champion別注のスウェットシャツが登場
「ビームス」と「スターバックス」が展開するファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、11月21日（金）から、新作「EXTRA Collection」を、「ビームス ライフ 横浜」および「スターバックス公式オンラインストア」で発売する。
【写真】カラーは全2色！ 深みのあるGREENもかわいい
■ユニセックスで楽しめる1着
今回「EXTRA Collection」として初展開となるアイテム第1弾は、「Champion」を代表する製法“リバースウィーブ”と両脇に“エクスパンションガゼット”を採用し、動きやすさに配慮した「別注リバースウィーブ スウェットシャツ」。
フロントには、カレッジ風フォントで「STARBUCKS STAND」の文字を大胆にプリント。右袖にも「STARBUCKS STAND by BEAMS」オリジナルのレザーロゴパッチをあしらい、別注ならではの特別感を演出している。
また素材は、環境に配慮して生産されたアメリカ綿100％を使用し、肌触りの良い暖かな裏起毛を採用。着込むほどに、自分だけの独特の風合いや味を醸し出すアイテムで、ユニセックスで楽しめるGREYとGREENが用意された。
