¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê11ÆüÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡ÊÆÍ¤­Íî¤È¤·¡Ë¼ãÎ´·Ê¡Ê19Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë

¡¡´û¤ËÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÁ°Æ¬3ËçÌÜ¤ÎÊ¿¸Í³¤¡Ê25¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô½Ð¿È¡¢¶­ÀîÉô²°¡á¤¬Ï¢ÇÔ¤ò7¤Ç»ß¤á¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éº¸¤ËÆ°¤¤¤ÆÆÍ¤­Íî¤È¤·¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¶å½£ÀªºÇ¾å°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¤´Åö½ê¤Ç¤Ï¾å°ÌÎÏ»Î¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢10ÆüÌÜ¤ËÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤â¡ÖÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤À»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£