¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê11ÆüÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡ÊÆÍ¤½Ð¤·¡Ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê19Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ßÀÉô²°¡á¤¬¡¢¤´Åö½ê¤ÇÅÚÉ¶¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤È¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ê¾åÎÏ»Î¤ËÏ¢Æü¤Î´°¾¡¡£Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤«¤é10¾ì½êÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ËÆ¬¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é²óÅ¾¤Î¤¤¤¤ÆÍ¤¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Î¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ°ìÄ¾Àþ¤ÇÆÍ¤½Ð¤·¡£´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÇË¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ËÂ³¤¤¤Æ°ÂÀÄ¶Ó¤Ë²÷¾¡¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤â¤íº¹¤·¤òÁÀ¤Ã¤Æ½é¤Î¶âÀ±¤òÆÀ¤¿¡£º£²ó¤ÏÆüÂç»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¶âÀ±¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÆÍ¤µ¯¤³¤»¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ßÀ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö»ß¤Þ¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÆÍ¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ïàµ¯¤³¤¹á¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¹¶¤á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤Î²÷¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿°ËÀª¥±ßÀ¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¡£
¡¡10·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é½ÐÈ¯2ÆüÁ°¤Ë±¦µÓ¤òÄË¤á¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ïº£¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ì½Ö¤ÇÁ°¤Ë¹Ô¤±¤ì¤ÐÄË¤ß¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï2·å¡ÊÇòÀ±¡Ë¡×¤È¶¯Ä´¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÇÃæ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬Ï¢ÇÔ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤È1º¹¤ËÇ÷¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÁ°Ìë¤Î¶âÀ±¸å¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Ï¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡£¡ÖÅÚÉ¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶å½£¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë