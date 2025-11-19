［本田泰人の眼］ボリビア戦で強烈なインパクトを残した上田綺世。ファーストプレーで停滞していた空気をガラリと変えた
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
11月シリーズの第２戦、日本は南米のボリビアと対戦した。前半に鎌田大地のゴールで先制し、後半に途中出場の町野修斗と中村敬斗のゴールし、３−０で快勝した。
来年のワールドカップに向けた年内最後の強化試合は、森保一監督にとって国際Aマッチ通算100試合目。メモリアルゲームに相応しい勝利となった。
勝負の分かれ目は、１−０で迎えた67分の交代だ。小川航基から上田綺世、南野拓実から中村、久保建英から町野へ。前線３枚を総入れ替えした。
それまで日本は１点を奪ってから、ボリビアの嫌らしいボールキープに苦しみ、なかなか相手を崩せずにいた。しかし、ピッチに立った途中出場の３人が次から次へとチャンスを作り出し、71分、78分と交代からわずか９分間で２ゴールを奪ってみせた。
流れを引き戻した森保監督の采配も見事だったが、期待に応えた３人のパフォーマンスは高評価に値する。
特に強烈なインパクトを残したのは、ワントップに入った上田だ。
ピッチに立つやいなや、「ガツン！」という音が聞こえるくらいの身体を張ったポストプレーでボールをつないだ。その流れからボールは右サイドへ展開。堂安律の狙いすましたクロスにヘディングで合わせたのも上田だった。
上田のこのファーストプレーは、ボリビア守備陣に恐怖や緊張を与えると同時に、停滞していた空気をガラリと変えた。巧みな抜け出しと正確な横パスで中村のゴールをお膳立て。結果を残すあたり、頼もしさを感じさせてくれた。
その上田の活躍と比べてしまうと、ワントップの２番手として期待されている小川のパフォーマンスはなんともさみしい限りだ。
開始早々にはキーパーと１対１の絶好機を決め切れなかった。20分過ぎには右クロスから決定的なヘディングシュートを放ったが、これも止められた。
結果論ではあるが、チャンスをモノにしていれば、前半のうちに２−０、３−０と突き放し、勝負を決めることができたはずだ。“仕留め切る”のがストライカーの条件であるならば、この日の小川には合格点を与えられない。
試合全体を通して、評価できる選手は67分から出場した３人を含め、あとは堂安か。久保や南野も悪くはなかったが、ボリビアレベルの相手なら普通にやれて当然だろう。
この試合ではガーナ戦から先発７人を入れ替えたが、チャンスを与えられたコアメンバー以外の選手が爪痕を残せなかったのは残念だ。瀬古歩夢は３点目の起点になった上田への縦パスは評価できるが、鈴木淳之介と比べるとデュエルでの強さがやや物足りない。右ワイドの菅原由勢は相変わらず守備面での不安を露呈。不必要なイエローカードをもらうなどマイナスなイメージが目に付いた。
途中出場の選手の活躍を見れば分かるように、コアメンバーがいなければ安定した戦いができないことを証明した試合となってしまった。
さらに不安を残したのは遠藤航と板倉滉。コンディションが今ひとつの印象で、本来のプレーとはほど遠いレベルにあった。試合勘は問題ないが、試合をコンスタントにやっていないからキレがないのだ。
特に心配なのが遠藤だ。板倉は怪我さえ完治すれば、所属クラブのアヤックスで試合に出られるはず。しかし遠藤はリバプールでクローザーの役割さえ与えられず、リーグ戦だけでなくカップ戦さえ思うように出場機会を得られない状況が続く。
ワールドカップを考えれば、試合に出続けることを考えるのが優先だが、いかんせんワールドカップまで残り約半年で、冬のマーケットで他クラブに移籍するにはリスクがともなう。
