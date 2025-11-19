IMP.の基俊介と影山拓也が19日、TBS「ラヴィット」に初出演を果たし、その活躍ぶりがSNSで大きな話題を呼んだ。「基俊介」や「影山拓也」、そして「IMP.」といった関連ワードがトレンドワードの上位を独占するなど、2人の注目度の高さを証明した。

待望の出演を果たした影山は「マネジャーさんにラヴィットに出たいですとずっと言ってました。めちゃめちゃ嬉しいです」と念願がかなった喜びを爆発させた。基も「決まった時はすぐにお母さんに電話しました」と、出演決定時の興奮ぶりを明かし、あいさつから番組への期待感を高めた。続いて、基は特技を披露。「どんなセリフでもかっこよく聞けるボイパ」というユニークなスキルを持ち味に、スタジオの共演者を魅了。笑いを誘いながら番組を大いに盛り上げた。

一方、影山は「あなたのからだは今、何歳？」と題したチャレンジ企画で才能を発揮。片足閉眼立ちに挑む中で、影山は「やばい」を連発しながらも驚異的な集中力を見せ、1分20秒越えを記録して見事に1位を獲得した。

初出演ながら、明るいキャラクターで番組に強烈なインパクトを残した基と影山。今回の活躍は、IMP.の勢いを全国に知らしめる結果となった。