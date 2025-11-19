¡Ú¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¡Û»î¹ç»þ´Ö£³»þ´ÖÀÚ¤ê¤Ø¡Ö¤¤Ó¤¤Ó¤È¤·¤¿»î¹ç¤ò¡×¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï°ú¤Â³¤¸¡Æ¤
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤¬£±£¹Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢»î¹ç»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï»î¹ç»þ´Ö¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤ò¡Ö£²»þ´Ö£µ£°Ê¬¤«¤é£³»þ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°æÀî¿µ×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ØÂÇ¼Ô´Ö£³£°ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡Ù¤òÅ°Äì¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¤Ó¤¤Ó¤È¤·¤¿»î¹ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ì·³¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Åêµå´Ö³Ö¤ò·×Â¬¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï°Õ¸«¤È¤·¤Æµó¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤ÎÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ä¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æü´Ú¶¯²½»î¹ç¤Ê¤É¤Ç»î¹ç»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¸ú²Ì¤¬¡Ë¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÆ³Æþ¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬»î¹ç»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÏÁö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÅêµå´Ö³Ö¤ò£±£µÉÃ¤«¤é£±£²ÉÃ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÊ¿¶Ñ»î¹ç»þ´Ö¤Ï£³»þ´Ö£µÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÂÇ¼Ô´Ö£³£°ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡Ù¤äÅÐ¾ì¶Ê¤ò£±£°ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢³ÆµåÃÄ¤Ë¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤òµá¤á¡¢»î¹ç»þ´Ö¤òÊ¿¶Ñ£³»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£