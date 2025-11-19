欧州株 下げ一服、きょうは米エヌビディア決算
東京時間20:31現在
英ＦＴＳＥ100 9560.22（+7.92 +0.08%）
独ＤＡＸ 23237.42（+56.89 +0.24%）
仏ＣＡＣ40 7970.05（+2.12 +0.03%）
スイスＳＭＩ 12547.35（+65.40 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46269.00（+85.00 +0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6666.75（+27.00 +0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24718.50（+122.75 +0.50%）
