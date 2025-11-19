欧州株　下げ一服、きょうは米エヌビディア決算
東京時間20:31現在
英ＦＴＳＥ100　 9560.22（+7.92　+0.08%）
独ＤＡＸ　　23237.42（+56.89　+0.24%）
仏ＣＡＣ40　 7970.05（+2.12　+0.03%）
スイスＳＭＩ　 12547.35（+65.40　+0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:31現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46269.00（+85.00　+0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6666.75（+27.00　+0.41%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24718.50（+122.75　+0.50%）