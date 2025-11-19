Mega Shinnosukeが、ニューアルバム『天使様†』を本日リリース。あわせて本作のトレーラー映像が公開された。

本作には「メロい夢」をはじめ、「ごはん食べヨ」や新曲に加え、アルバムでしか聴くことのできない「白い墓（slowed+reverb）」なども収録。また、トレーラー映像は何気ない日常をドキュメンタリー視点で切り取ったものとなっており、ありのままの瞬間を繋いだ作品の雰囲気をより柔らかく感じさせる映像になっている。

さらに、12月17日に本作の“MEGAジャケ”の販売が決定。アナログレコードサイズのジャケットの中にCDが封入されている、Mega Shinnosukeでは恒例のビッグサイズのアルバムとなっており、ユニバーサルミュージックストアでは本日より事前予約受付がスタート。本日より12月3日23時59分までに予約すると、“本人直筆サイン入りMEGAジャケ”が届くサイン入りMEGAジャケ予約も行われる。

また、11月30日に開催される、公式アプリ『MEGA CLUB』プレミアム会員限定イベント『メガ部 vol.1』でもMEGAジャケを販売。こちらでは最速でMEGAジャケを購入することができ、本人によるサイン会も行われる。

なおMega Shinnosukeは、2026年1月よりライブツアー『Mega Shinnosuke ONEMAN LIVE TOUR 2026「天使様†」』を開催。本日より最終プレオーダー受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）