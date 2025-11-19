須田景凪の新曲「ミーム」が11月19日(水)に配信リリースを迎え、同曲のミュージックビデオが公開された。

本楽曲は須田景凪の遊び心と発想により生み出された、“ミーム”という事象そのものにフォーカスを置いた中毒性の高いアップナンバー。MVはジャケットアートワークと同じくイラストレーター/映像作家の“アボガド6”が制作を担当している。レトロなテイストの中に緻密なギミックが詰め込まれた、何度も見返したくなる仕上がりの映像作品だ。

須田景凪は来年3月より＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞を開催し、3月15日(日)大阪：NHK大阪ホールと3月29日(日)東京：Kanadevia Hallの東阪を巡る。チケットは本日から11月30日(日)23:59まで ぴあ先行受付中。

「ミーム」

2025.11.19 Digital Release

https://keinasuda.lnk.to/meme

作詞・作曲：須田景凪

＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞ 2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

キョードーインフォメーション：0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年3月29日(日) 東京：Kanadevia Hall

OPEN 17:00 / START 18:00

SOGO TOKYO ：03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） ＜ぴあ先行受付中＞

受付期間：〜11月30日(日) 23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/sudakeina-tour2026/

Official HP：https://www.tabloid0120.com/