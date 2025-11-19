米津玄師「IRIS OUT」が9週連続1位！“歴代1位タイ/ソロ史上最速”となる2億回再生の快挙達成
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年11月24日付）において、週間再生数1623.4万回で「9週連続1位」を記録。登場9週目にして累計再生数が2億1450.7万回となり、「歴代1位タイ」「ソロアーティスト史上最速」となる累計2億回再生という快挙を樹立した。
■米津玄師楽曲が8週連続で1位・2位を独占
オリコン週間カラオケランキング（11月17日付）においても1位を獲得、今年度楽曲初となる「5週連続1位」を達成した。
また、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（11月19日公開）においては、12,262ポイントで「9週連続1位」を記録。Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（11月19日公開）は、「IRIS OUT」が15,467,204回再生で「9週連続1位」、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマ）が8,055,205回再生で「8週連続2位」を記録し、米津玄師楽曲が8週連続で1位・2位を独占。
さらに、Billboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」（11月13日公開）においては、週間ストリーミング数1,899万回で「8週連続１位」、「歴代最高記録」の快挙を2週連続で達成。
「IRIS OUT」の日本国外におけるビデオとオーディオを合算したストリーミング累計数は、配信より8週にして累計1億再生を突破するという破竹の勢いを見せている（ルミネイト調べ）。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（11月19公開）と、オリコン音楽ランキング（11月24付）を合わせて、首位6冠を獲得し、うち4冠は「9週連続1位」を記録した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1991」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Hudson Mohawke Remix）」
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「KICK BACK（Tomggg Remix）」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合がございます
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/