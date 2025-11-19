CVLTEがニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』に収録される新曲「I hear a sound.」を本日19日に配信リリースした。

12月3日に配信される3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』（CDパッケージは1月21日発売）は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏オルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲を収録する。「I hear a sound.」の配信リリースに合わせ、Apple Music、Spotifyではアルバムページもオープンした。

アルバムのPre-Add / Pre-Save特典には、＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のSquare Flyerをプレゼント中。さらに＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のライブ会場でPre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。

CVLTEは現在、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー＜PHOBIA SYNDROME＞を開催中。チケットはツアーファイナルとなる12/6名古屋BOTTOM LINEのチケットが残りわずかとなっている。

◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』

2025年12月3日（水）リリース

配信：https://fcls.lnk.to/P_S

CD予約：https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD ［CD］

KSCL-3641 3,500円（税込） ［収録楽曲］

01​. the voYd​.

02​. realitYhurts​.

(TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ)

03​. 症状(main menu)

04​. shinjuku syndrome​.

05​. h2o​.wav (feat​. TSS)

06​. greedY​.

07​. 歌えない

08​. I hear a sound​.

09​. eepY​.EXE (iRis​.EXE)

10​. bloodYhell​.

11​. whY​. (feat​. demxntia)

12​. 恐れ (savepoint)

13​. shibuya phobia​.

14​. allium​. (1111)

15​. eoe​.

16​. 空虚 ■「I hear a sound​.」楽曲配信

https://fcls.lnk.to/Ihas ■「shinjuku syndrome.」楽曲配信

http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome

◾️＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞ 2025年11月14日（金）Yogibo META VALLE

2025年11月22日（土）WOMBLIVE

2025年12月6日（土）BOTTOM LINE ▼チケット料金

オールスタンディング

前売り /￥5,000(税込み)

※1ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可 ▼チケット一般発売

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/

ローソンチケット：https://l-tike.com/cvlte/

イープラス：https://eplus.jp/cvlte/

※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。 ▼注意事項

本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。

先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。

会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。

撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。