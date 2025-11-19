CVLTE、新曲「I hear a sound.」配信開始。3rdアルバムのカウントダウンページもオープン
CVLTEがニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』に収録される新曲「I hear a sound.」を本日19日に配信リリースした。
12月3日に配信される3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』（CDパッケージは1月21日発売）は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏オルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲を収録する。「I hear a sound.」の配信リリースに合わせ、Apple Music、Spotifyではアルバムページもオープンした。
アルバムのPre-Add / Pre-Save特典には、＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のSquare Flyerをプレゼント中。さらに＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のライブ会場でPre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。
CVLTEは現在、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー＜PHOBIA SYNDROME＞を開催中。チケットはツアーファイナルとなる12/6名古屋BOTTOM LINEのチケットが残りわずかとなっている。
◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』
2025年12月3日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/P_S
CD予約：https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD
［CD］
KSCL-3641 3,500円（税込）
［収録楽曲］
01. the voYd.
02. realitYhurts.
(TVアニメ シャングリラ・フロンティア Season 2 第2クールEDテーマ)
03. 症状(main menu)
04. shinjuku syndrome.
05. h2o.wav (feat. TSS)
06. greedY.
07. 歌えない
08. I hear a sound.
09. eepY.EXE (iRis.EXE)
10. bloodYhell.
11. whY. (feat. demxntia)
12. 恐れ (savepoint)
13. shibuya phobia.
14. allium. (1111)
15. eoe.
16. 空虚
■「I hear a sound.」楽曲配信
https://fcls.lnk.to/Ihas
■「shinjuku syndrome.」楽曲配信
http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome
◾️＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞
2025年11月14日（金）Yogibo META VALLE
2025年11月22日（土）WOMBLIVE
2025年12月6日（土）BOTTOM LINE
▼チケット料金
オールスタンディング
前売り /￥5,000(税込み)
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可
▼チケット一般発売
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/
ローソンチケット：https://l-tike.com/cvlte/
イープラス：https://eplus.jp/cvlte/
※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。
▼注意事項
本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。
先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。
会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。
撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。
