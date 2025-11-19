CVLTEがニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』に収録される新曲「I hear a sound.」を本日19日に配信リリースした。


12月3日に配信される3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』（CDパッケージは1月21日発売）は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏オルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験的なサウンドメイキングを実現。全16曲を収録する。「I hear a sound.」の配信リリースに合わせ、Apple Music、Spotifyではアルバムページもオープンした。

アルバムのPre-Add / Pre-Save特典には、＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のSquare Flyerをプレゼント中。さらに＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞のライブ会場でPre-Add / Pre-Save特典画像を提示すると限定ステッカーがもらえるプレゼントキャンペーンもスタートしている。

CVLTEは現在、1年ぶりとなる3大都市を巡るワンマンツアー＜PHOBIA SYNDROME＞を開催中。チケットはツアーファイナルとなる12/6名古屋BOTTOM LINEのチケットが残りわずかとなっている。

◾️3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』
2025年12月3日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/P_S
CD予約：https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD

［CD］
KSCL-3641　3,500円（税込）

［収録楽曲］
01​. the voYd​.
02​. realitYhurts​.
(TVアニメ シャングリラ・フロンティア　Season 2 第2クールEDテーマ)
03​. 症状(main menu)
04​. shinjuku syndrome​.
05​. h2o​.wav (feat​. TSS)
06​. greedY​.
07​. 歌えない
08​. I hear a sound​.
09​. eepY​.EXE (iRis​.EXE)
10​. bloodYhell​.
11​. whY​. (feat​. demxntia)
12​. 恐れ (savepoint)
13​. shibuya phobia​.
14​. allium​. (1111)
15​. eoe​.
16​. 空虚

■「I hear a sound​.」楽曲配信
https://fcls.lnk.to/Ihas

■「shinjuku syndrome.」楽曲配信
http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome

◾️＜CVLTE ONE MAN TOUR 2025 ”PHOBIA SYNDROME”＞

2025年11月14日（金）Yogibo META VALLE
2025年11月22日（土）WOMBLIVE
2025年12月6日（土）BOTTOM LINE

▼チケット料金
オールスタンディング
前売り /￥5,000(税込み)
※1ドリンク代別途必要
※未就学児童入場不可

▼チケット一般発売
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/cvlte-tour25/
ローソンチケット：https://l-tike.com/cvlte/
イープラス：https://eplus.jp/cvlte/
※各先行の受付期間及び詳細は、受付サイトよりご確認ください。

▼注意事項
本公演のチケットは、電子チケットでのご入場を基本とさせていただきます。
先行によっては、紙チケットでの受付もございますので、受付ページをご確認の上お申し込みください。
会場内に、収録・撮影カメラが入る場合がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご了承ください。
撮影した映像や画像は、インターネットを含む各種媒体、映像作品等で使用する可能性がございます。

