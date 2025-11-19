Crystal Kayが2026年2月26日に、地元・横浜のKT Zepp Yokohamaにてバースデーライブ＜Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40＞を開催することが発表された。

同会場でのライブは約1年2ヶ月ぶり。公演当日は、節目となる祝いの夜を鮮やかに彩るCrystal Kay珠玉の名曲が披露される予定だ。また、過去にコラボしたアーティストや親交が深いアーティストとCrystal Kayファンを自らのバースデーバッシュに招待するというコンセプトのもと開催される。

さらに今回第1弾ゲストとしてEXILE SHOKICHI、SWAY、JIMMY＆WEESA(PSYCHIC FEVER)、Lucas Valentineの出演が発表された。第2弾以降のゲストは後日発表となる。

■Crystal Kayコメント

ついに新たな代に突入！

私の4ゼロを祝うには、

やっぱりステージの上しかないので

やります、バースデーバッシュライブ！！！

そして、大好きなホームタウン横浜で

このネクストステージの始まりを

ファンの皆さんと一緒に

お祝いできるのが楽しみでしかないです！

私の大好きな2000年代の

クラブシーンの雰囲気で

みんなと思いっきり

楽しむ気でいきますので

みんなも踊って、歌って、汗かいて、

上がる準備万端できてください！

会場で会いましょう✨

