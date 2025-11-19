Crystal Kay、バースデーバッシュライブ開催決定。第1弾ゲストにEXILE SHOKICHI、SWAYら5名
Crystal Kayが2026年2月26日に、地元・横浜のKT Zepp Yokohamaにてバースデーライブ＜Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40＞を開催することが発表された。
同会場でのライブは約1年2ヶ月ぶり。公演当日は、節目となる祝いの夜を鮮やかに彩るCrystal Kay珠玉の名曲が披露される予定だ。また、過去にコラボしたアーティストや親交が深いアーティストとCrystal Kayファンを自らのバースデーバッシュに招待するというコンセプトのもと開催される。
さらに今回第1弾ゲストとしてEXILE SHOKICHI、SWAY、JIMMY＆WEESA(PSYCHIC FEVER)、Lucas Valentineの出演が発表された。第2弾以降のゲストは後日発表となる。
◆ ◆ ◆
■Crystal Kayコメント
ついに新たな代に突入！
私の4ゼロを祝うには、
やっぱりステージの上しかないので
やります、バースデーバッシュライブ！！！
そして、大好きなホームタウン横浜で
このネクストステージの始まりを
ファンの皆さんと一緒に
お祝いできるのが楽しみでしかないです！
私の大好きな2000年代の
クラブシーンの雰囲気で
みんなと思いっきり
楽しむ気でいきますので
みんなも踊って、歌って、汗かいて、
上がる準備万端できてください！
会場で会いましょう✨
◆ ◆ ◆
■< Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40>
2026年2月28日(土) KT Zepp Yokohama
開場17:00 開演18:00
■第1弾ゲストアーティスト
EXILE SHOKICHI
SWAY
JIMMY(PSYCHIC FEVER)
WEESA(PSYCHIC FEVER)
Lucas Valentine
…and more!!!
■チケット料金
1Fスタンディング \9,000(税込) ※整理番号付きブロック指定
2F指定 \12,000(税込)
※入場時別途ドリンク代必要
【詳細はこちら】
https://www.ldh.co.jp/news/detail.php?lang=jpn&site=OFFICIAL&newsid=0000100215
■抽選受付 詳細
〈Crystal Kay Digital Membership会員先行抽選予約〉
https://weverse.io/crystalkay/notice/31902
受付期間：11月22日(土)15:00〜11月30日(日)23:00まで
当落日：12月5日(金)15:00~予定
〈EXILE OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約〉
URL：https://exfamily.info/4kewpjh
〈We are D.I先行抽選予約〉
URL：https://wearedi.jp/
〈PSYCHIC FEVER OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約〉
URL：https://exfamily.info/4kwz1J3
受付期間：11/22(土)15:00〜11/30(日)23:00
当落日：12/05(金)15:00予定
〈CLプレミアム先行抽選予約〉
URL：https://www.cl-live.com/
〈LDH mobile先行抽選予約〉
〈LDH Girls mobile先行抽選予約〉
URL：https://m.ex-m.jp/live_ticket
※各種mobileは共通のURL
受付期間：12/1(月)15:00〜12/07(日)23:00
当落日：12/12(金)15:00予定