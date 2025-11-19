Êì¿Æ¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤É×¡ÄÊì¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¿É×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿
¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¤È¤²¤È¤²¡£/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¡£Æ¯¤¤¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ê¤Î¤«¤«¤ëÇ¯Îð¤ÎÂ©»Ò¤È»°¿Í¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÍÕ»³¤ÎÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡£É×ÉØ¤ÎÌò³ä¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ²»¡£¤¹¤ì°ã¤¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö¼çÉ×¡×¤È¡ÖÂç¹õÃìºÊ¡×¤ÎÊª¸ì¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¡£Æ¯¤¤¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ê¤Î¤«¤«¤ëÇ¯Îð¤ÎÂ©»Ò¤È»°¿Í¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÍÕ»³¤ÎÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¡£É×ÉØ¤ÎÌò³ä¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ²»¡£¤¹¤ì°ã¤¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö¼çÉ×¡×¤È¡ÖÂç¹õÃìºÊ¡×¤ÎÊª¸ì¡ØÉ×¤Ç¤¹¤¬²ñ¼Ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£