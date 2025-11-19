逹瑯、田澤孝介、ガラ、玲央、aie、seek出演、トークイベント＜昭和の残党大新年会＞が2026年も再び
逹瑯(MUCC)、田澤孝介(Waive)、ガラ(メリー)、玲央(lynch. / kein)、aie (deadman / kein / gibkiy gibkiy gibkiy)、seek(Psycho le Cému)といった昭和生まれのアーティストが集い、トークを繰り広げたイベント＜昭和の残党大新年会＞が2026年1月、再び開催されることが決定した。
2025年1月に開催された＜昭和の残党大新年会＞は、出演者6名による様々なトークに加え、V系の名曲を演奏した。歌唱力と演奏力はもちろん、トークにも定評のある出演者達の真面目で、面白く、涙を誘う巧みなトークは圧巻だった。そんな＜昭和の残党大新年会＞が2026年1月、東京・愛知・大阪の3都市に規模を拡大して再び開催される。以下に、6名のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「第一回がめっちゃんこ楽しかったから第二回をやる事になりました！しかも東名阪で！前回よりもやれる事が増えたって事は！ね、そーゆう事です！楽しい新年かもんかもん」──逹瑯
◆ ◆ ◆
「今回は東名阪での開催！昭和の残党でしか味わえない、笑いと感動のスペクタクルをお届けします！新年初笑いは是非ここで！待ちしてます！」──田澤孝介
◆ ◆ ◆
「トークイベントで東名阪！？こんなの聞いたことがない！昭和の残党は何処まで行くんだろ？笑 兎に角、楽しみが増えた。一緒に笑い初めしましょう」──ガラ
◆ ◆ ◆
「ご好評につき第二回開催決定！しかも東名阪の3会場！今回こそ、あの喋りの達人たちに一矢報いることが出来るのか！？皆様、どうぞお手柔らかにお願いします！」──玲央
◆ ◆ ◆
「今回も、昭和の残党超元気、まだまだ元気、マジ元気。東京、大阪名古屋にも、伝統芸能、福まみれ」──aie
◆ ◆ ◆
「昭和生まれのアイツらが一年ぶりに帰ってきた。昨年よりパワーアップしてまさかの東名阪ツアー。2026年の笑いはじめはこれで決まり」──seek
◆ ◆ ◆
■＜第二回 昭和の残党大新年会 〜爆笑トークと時々Vの名曲〜＞
▼出演
逹瑯(MUCC)、田澤孝介(Waive)、ガラ(メリー)、玲央(lynch. / kein)、aie (deadman / kein / gibkiy gibkiy gibkiy)、seek(Psycho le Cému)
▼日程 ※全箇所2公演開催
1月22日(木) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
・昼公演 open14:00 / start14:30(16:30終演予定)
・夜公演 open18:30 / start19:00(21:00終演予定)
1月24日(土) 愛知・THE BOTTOM LINE
昼公演 open13:00 / start13:30(15:30終演予定)
夜公演 open17:30 / start18:00(20:00終演予定)
1月25日(日) 大阪・YES THEATER
昼公演 open13:00 / start13:30(15:30終演予定)
夜公演 open17:30 / start18:00(20:00終演予定)
▼チケット
全席指定 6,500円(税込)
※ドリンク代別途必要、大阪公演のみドリンク代不要
【オフィシャル先行受付】
受付期間：11月19日(木)20:00〜11月30日(日)23:59
https://l-tike.com/zantou/