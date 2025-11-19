「やっぱり黒かな」→ ちょっと待った！【ZARA】冬コーデに合う♡「グレー色ジャケット」

上品な大人コーデを作りやすいモノトーンカラーですが、黒は重たく見えてしまうことも。そんな時に取り入れたいのが、柔らかく洗練された印象の“グレー”です。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけたグレージャケットを紹介。品よくまとまりつつも、今っぽさを感じられるデザインに注目してみて。

上品なのにこなれて見える好バランスな1枚

【ZARA】「スリットスリーブニットジャケット」\10,990（税込）

柔らかそうな風合いと、袖のスリットデザインが印象的なニットジャケット。きちんと見えしながらも、動きのあるデザインで堅くなりすぎないのが魅力です。軽やかなグレーが顔まわりを明るく見せてくれるから、上品さと抜け感の両立を狙えそう。カーデ感覚で羽織るだけで、モダンな印象に導いてくれる1枚です。

冬っぽ素材にゴールドボタンが映えるデザイン

【ZARA】「ゴールドボタンブークレジャケット」\7,990（税込）

表面に凹凸のあるブークレ素材が、シーズンムードを高めてくれるジャケット。ゴールドボタンとフラップポケットがアクセントになり、華やかな印象です。デニムパンツに合わせてカジュアルダウンさせても、上品に見える絶妙なバランス感が◎ モノトーンコーデに投入するだけで、洗練された冬スタイルを狙えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M