南こうせつが純烈のために書き下ろした楽曲「今夜どうするの」のMVが、公開された。

同曲は、本日11月19日発売の純烈オリジナルアルバム『純烈魂 2』に収録されており、南こうせつが「あるのに使っていない彼らの引き出しを開けた」という、これまでの純烈にはないタイプの楽曲になっている。

映像には歌唱シーンはもちろん、作詞家の渡辺なつみも交えて談笑する様子なども収められており、貴重なレコーディング風景をまとめたMVとなっている。

同曲は、両者が共演する番組放送開始50年目記念第14回「徹子の部屋」コンサート(11月30日(日)大阪・フェスティバルホール)で披露する予定とのことで、リーダーの酒井一圭は「こうせつさんと共演のステージで初披露！楽しみです！」と語った。

また、メンバーによるオリジナルメッセージ入りの『純烈魂 2』のスペシャル配信パッケージもクラウン ミュージック ストアにて本日より期間限定でDL販売中されている。

『純烈魂 2』

2025年11月19日発売

初回限定盤(CD+DVD)：CRCN-41542 ￥4,500(税抜価格￥4,091)

通常盤(CD)：CRCN-41543 定価:￥3,500(税抜価格￥3,182)

各音楽配信サイト：https://lnk.to/junretsudamashii2 CD- ※初回限定盤・通常盤 共通

01.たった2秒の恋（NEW）

作詩・作曲：所ジョージ 編曲：矢吹俊郎

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 02.奇跡の恋の物語（NEW）

作詩：藤井フミヤ 作曲：藤井尚之 編曲：大島賢治

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 03.二人だけの秘密

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 04.恋の迷い子

作詩：松井五郎 作曲：幸 耕平 編曲：佐藤和豊

歌：酒井一圭 05.汚れなき人よ

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：佐藤和豊

歌：白川裕二郎 06.宇宙のかたすみで

作詩：売野雅勇 作曲：幸 耕平 編曲：萩田光雄

歌：後上翔太 07.Always〜あなたにいてほしい

作詩：松井五郎 作曲・編曲：日比野裕史 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太 岩永洋昭） 08.REALITY 1.0

作詩：酒井一圭 作曲：星野靖彦 編曲：日比野裕史 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 09.机のダイヤモンド

作詩：小松レナ、五戸 力 (Blue Bird’s Nest) 作曲：五戸 力 (Blue Bird’s Nest)

編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 10.Tシャツとパーカー

作詩：酒井一圭 作曲・編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太 岩永洋昭） 11.純烈のダイナマイトソウル

作詩：酒井一圭 作曲：丸山真由子 (Blue Bird’s Nest) 編曲：清水武仁 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 12.今夜どうするの

作詩：渡辺なつみ 作曲：南こうせつ 編曲：日比野裕史 (Blue Bird’s Nest)

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） 13.ここに居ようよ

作詩・作曲：所ジョージ 編曲：沼井雅之

歌：純烈（酒井一圭 白川裕二郎 後上翔太） -DVD- ※初回限定盤のみ

01.二人だけの秘密 Live ver. (2025.7.14@HANA・BIYORI)

02.奇跡の恋の物語 Live ver. (2025.7.14@HANA・BIYORI)

03.今夜どうするの Recording music video

■『純烈魂 2-スペシャル配信パッケージ-』

購入：https://crown.murket.jp/artist/1938 各バージョン共通

【商品価格】￥2,750（税込）￥2,500（税抜）

【販売期間】2025/11/19（水）正午〜 12/9（火）23:59

【商品内容】「純烈魂２」収録13曲のDL販売＋オリジナルボイスメッセージ

【購入者特典】

本パッケージをご購入頂いた方全員に、純烈メンバーのオリジナルボイスメッセージをプレゼント。

購入バージョンのメンバーが、購入者別にボイスメッセージを個別に収録してお届けします。

＊ひらがな20文字以内 例：ようこきょうもがんばっていこうね（16文字）

＊ボイスメッセージをデジタルデータ（GIGAファイル便）でお届けいたします。

＊ボイスメッセージの送付は2026年1月下旬を予定しています。 【収録曲】

1.たった2秒の恋（NEW）

2.奇跡の恋の物語（NEW）

3.二人だけの秘

4.恋の迷い子

5.汚れなき人よ

6.宇宙のかたすみで

7.Always〜あなたにいてほしい

8.REALITY 1.0

9.机のダイヤモンド

10.Tシャツとパーカー

11.純烈のダイナマイトソウル

12.今夜どうするの

13.ここに居ようよ

＊セット販売のみ

