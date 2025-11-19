Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆ´¤ì¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶·ã¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Í14ºÐ¤Î»ä¡ª¡×
¡¡AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆ´¤ì¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¦¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¤Í14ºÐ¤Î»ä¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦¼Æºé¥³¥¦¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î¼Æºé¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÈà½÷¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ªåºÎï¡×¡Ö¶¦±é½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥³¥¦¤µ¤óÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¤Þ¤¨¤À ¤¢¤Ä¤³¡Ë
1991Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¡¢AKB48¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·Âè°ì´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£2007Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î»ä¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£AKB48Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ä²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@atsuko_maeda_official¡Ë
