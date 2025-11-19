海上自衛隊横須賀基地に寄港しているカナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」＝１９日、同基地

海上自衛隊横須賀基地（横須賀市）に寄港しているカナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」が１９日、報道陣に公開された。艦長のナディア・シールズ中佐は「強固なインド太平洋は強固な日本とカナダにつながる。両国の関係は北極海へのゲートウェイとして非常に重要だ」などと述べた。

２０２２年に就役した同艦は排水量６６１５トン、全長約１０５メートル、幅約１９メートルの大きさで、乗組員約１００人。通年にわたって北極海域を航行できる砕氷能力や耐氷構造を持っている。横須賀には今月１７日、物資の補給や乗組員の休養を目的に初めて寄港した。

同艦は８月にカナダを出港し、日本周辺海域で北朝鮮が制裁逃れのため海上で積み荷を差し替える「瀬取り」の監視活動を実施。今月には東シナ海で日本やカナダ、オーストラリア、ニュージーランドの４カ国で共同訓練を行い、同艦乗組員が海自護衛艦「まや」で１泊する交流企画もあったという。

記者から長期間の航海をする上で、乗員の士気や技量の維持の工夫について問われたシールズ中佐は「艦内にＷｉ−Ｆｉ（ワイファイ）を備え、家族とやりとりができる。私も３人の子どもが帰りを心待ちにしている。技術や士気を高めながら、家族とも絆を大切にしている」と話した。