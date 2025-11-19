日本維新の会の石平（せきへい）参院議員（63）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の台湾有事と存立危機事態を巡る国会答弁を受けた18日の日中外務省局長級協議後、中国側の幹部が両手をポケットに突っ込み、日本の外務省幹部を見下ろすような写真が中国国内で拡散されていることに触れ「この写真を皆で保存しておこう」と呼びかけた。



【写真】中国外務省幹部の“ポケット手突っ込み”

石平氏は「中国とは何かを説明する時、それを黙って出せば良い。チンピラ外交官の振る舞いは、ヤクザ国家中国の本性を、余す所なく現しているからである」とつづった。



国際問題評論家の石平氏は中国生まれだが、日本国籍を取得している。9月には中国外務省から中国国内の財産凍結やビザを発給しないなどの制裁措置を受けている。制裁を「光栄」とした石平氏は、2010年に沖縄・尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりしてきた様子を収めた動画を公開したことで知られる一色正春氏を公設第1秘書にした。



外務省の金井正彰アジア大洋州局長と、中国外務省の劉勁松アジア局長が18日の会談後、厳しい表情の劉氏が両手をポケットに入れながら金井氏に話しかけ、金井氏が通訳の言葉に耳を傾けている画像が「頭を下げている」ように切り取られ、中国のSNSで拡散されている。



