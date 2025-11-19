日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが「チキンクリームポットパイ」を11月26日から数量限定で販売します。

【画像】30周年の「チキンクリームポットパイ」がおいしそう！ 公式“おすすめ”の食べ方も気になる！

同商品は、1996年の発売以降“冬の定番”として人気の一品で、今年で30周年。ジャガイモ、ニンジン、コーン、タマネギが詰まった具だくさんのシチューに、24層のパイ生地をのせた一品です。崩したパイ生地をシチューに浸して食べることで、口いっぱいに「やさしい味わい」が広がります。

同社は、商品について、「24層にも重ねたパイ生地は、ひと口ごとにサクサクと軽やかな食感が楽しめる自慢の仕上がりです」とコメント。おすすめの食べ方として「最初はシチューをつけずに、生地そのものの香ばしさと食感をお楽しみいただくのもおすすめです」と説明しています。

価格は、単品470円（以下、税込み）。チキンクリームポットパイ、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「チキンクリームポットパイセット」が880円。チキンクリームポットパイ、オリジナルチキン、ポテト（S）、ドリンク（M）がセットになった「チキンクリームポットパイよくばりセット」が1180円です。