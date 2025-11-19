予防接種のため病院へ到着した柴犬さん。その瞬間、震えが止まらなくなったようで…？思わず応援したくなる光景は反響を呼び、投稿は16万回再生を突破。「よく頑張りました！」「人間だって怖いもん…」「エラかったね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬が『予防接種』を受けにきた結果→病院に到着した瞬間…怖がって見せた『思わず応援したくなる行動』】

病院に着いた…！ガクブルな柴犬さん

TikTokアカウント「nonta0514」に投稿されたのは、柴犬の女の子「あさむらさん」こと「あーちゃん」の病院でのワンシーン。この日、予防接種のため病院を訪れたといいますが、到着したとたん、あーちゃんはブルブルと震え出してしまったそう。

飼い主さんに抱っこされていますが震えはまったくおさまりません。ガクブルな様子は思わず「がんばれ！」とエールを送りたくなるほど。さらに怖くてたまらず『キャンキャゥン』と鳴いていたとか。

病院は人だってわんこだって怖いもの。ちょっぴり大げさな気もしますが、あーちゃんの心情は分かりますよね。

診察台の上でもジタバタ♪

診察台へ上がりまずは体重測定から。この後注射であることを分かっているかのように、ドタバタと一向に落ち着かないあーちゃん。一連のルーティンを何度も経験し覚えたのかもしれません。

変動する数字を何とか読み取るとなぜか体重は増えており、飼い主さんも驚きを隠せない模様。健康体ということで良いと思います(笑)

とっても頑張りました♡

ラスボスである注射の時間が近づいてきました。覚悟を決めたようにドッシリと座るあーちゃん。注射の瞬間は見えないようにとあーちゃんのお顔を隠すように包み込む飼い主さんの優しさが身に沁みます。

注射針が刺さると思わず鳴いてしまうあーちゃんをすぐになだめる飼い主さん。お耳が下がってしまうほど懸命に耐えていたそう。愛犬のこんな姿を見ると『変わってあげたい』そう思う犬飼いさんも多いのではないでしょうか。

無事に注射が終わりホッと一安心！任務遂行したあーちゃんはどことなく得意げなお顔だったそうですよ♡

怖がりながらも頑張るあーちゃんの姿には「大丈夫だよ！頑張れ！」「えらいえらい」「とってもお利口さんでした」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「nonta0514」には、あーちゃんの自由気ままな日常が投稿されています。ほんわかしたあーちゃんの姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「nonta0514」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております