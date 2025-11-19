ドローン演出も追加！香港ディズニーランド「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」
香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」が開催中！
夜のパーティーの感動的なクライマックスを飾るのが、期間限定の最高に豪華なナイトタイムスペクタキュラー「モーメンタス」の20周年記念バージョン、「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」
メインストリートUSAに拡大して繰り広げられるプロジェクションや、夜空を魔法のように彩るドローンの演出など、20周年を記念してバージョンアップした、見どころ満載のショーを紹介します☆
香港ディズニーランド「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」
公演時間：約27分〜30分
公演場所：キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム前およびメインストリートUSA
「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」は、既存のナイトタイムスペクタキュラー「モーメンタス」（約20分）の冒頭に、20周年を記念した約7分〜10分の特別な演出が加わったスペシャルバージョンです。
プロジェクションマッピング、ドローン、ウォータースクリーン、噴水、炎、レーザー、ステージ照明、花火という8種類の演出効果を駆使し、めくるめく驚きの光景がゲストを包み込む、没入型のスペクタクルを創り出します。
ディズニー・プレミア・アクセスを利用すれば、指定エリアでショーをお楽しみいただけます。
詳細はこちら→https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/20th-anniversary-party-disney-premier-access/
20周年限定演出
新たに加わった演出では、ミッキーマウスが「最高にマジカルなパーティー」の準備をする物語が描かれます。
ショーは、「フェアリー・ゴッドマザー」の魔法で始まり、続いて「ティンカー・ベル」がピクシーダストでキャッスルをキラキラと輝かせます。
その後、夜空にはドローンで描かれた『眠れる森の美女』の3人の妖精「フローラ」「フォーナ」「メリーウェザー」が登場し、キャッスルの色をピンクやブルーに変えるなど、幻想的な光景が広がります。
魔法の始まりにわくわく感が増していきます。
夜空を彩る圧巻のドローン演出
今回のショー最大の見どころの一つが、夜空を舞うドローンによる演出。
クライマックスでは、ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』の主人公「ミゲル」や、作中に登場するマリーゴールドの橋がドローンで描かれます。
大切な人への想いを馳せる『リメンバー・ミー』の感動的な物語が、音楽と共に夜空いっぱいに広がります。
さらにフィナーレでは、「ダッフィー＆フレンズ」の顔がドローンで描き出されるサプライズも！
最後には、20周年を象徴する巨大なロゴマークが夜空に浮かび上がり、圧巻の光景でゲストを魅了します。
史上初！メインストリートUSAまで広がるプロジェクション
今回のショーでは、プロジェクションマッピングがお城だけでなく、史上初めてメインストリートUSAの建物全長にわたって投影されます！
これにより、どこから見ていてもショーの世界観に深く没入できる「360°スペクタクル」を実現。
メインストリートの建物にも、キャッスル・オブ・マジカル・ドリーム同様、映像などが映し出され、ゲストを物語の世界に引き込みます。
お城だけでなく、自分のいる場所すべてがショーの一部となる圧巻の演出に、感動で心が満たされます☆
人生の瞬間を描く「モーメンタス」本編
20周年のプレリュードに続いて、ナイトタイムスペクタキュラー「モーメンタス」本編が上演されます。
「誕生」から「初恋」「逆境」「思い出」など、人生の様々な瞬間をテーマに、約150ものディズニー＆ピクサー作品のキャラクターたちの物語が、感動的な音楽と共にキャッスルに映し出されます。
誰もが経験する人生の輝きや切なさが、愛すべき物語と共に描かれ、深い共感を呼び起こします！
20周年を記念して、これまで以上に壮大で感動的になったナイトタイムスペクタキュラー。
アニバーサリーイヤーのパークでしか出会えない、最高にきらめく思い出をゲストに贈ります☆
香港ディズニーランドでの一日の締めくくりに、忘れられない魔法の時間を体験できます。
「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」の紹介でした。
