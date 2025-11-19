27年W杯アジア1次予選台湾戦（28日・神戸）を控えるバスケットボール男子代表の合宿が19日、都内で公開された。昨夏のパリ五輪以来の復帰となった渡辺雄太（31＝千葉J）は再び主将を任され「気を抜く余裕は一切ない」とチームの思いを代弁した。

昨季Bリーグ入りするまでNBAの活動に専念しており、リーグ期間中での代表合流は初となる。昨季は左足首などケガが続き、代表活動にも参加していなかった。「今まで僕がアメリカにいる間は日本にいる選手がしんどい思いをしながら戦ってくれていた。僕はおいしいところというか、W杯や五輪だけ出させてもらっていた」と振り返る。その上で「しっかり僕が活躍してW杯の切符を獲りたい」と自覚を込めた。

千葉Jで同僚の富樫勇樹は渡辺について「W杯や五輪だけのこのこやってきて、指示を出していた。これからは（出場権を獲る）大変さを分かった上で一緒にやれれば」とチクリと笑顔で語った。

予選B組に入った日本は28日にジーライオンアリーナ神戸で初戦を行い、12月1日には敵地で再び台湾と顔を合わせる。W杯は32チームが参加。アジア予選からはカタールを除き7チームが出場権を得る。