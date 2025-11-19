STU48の曽川咲葵(20)がグループからの卒業を発表した。19日、公式サイトなどを通じて伝えた。

グループの公式サイトで「本日、STU48「僕の太陽」公演において曽川咲葵より卒業発表をいたしました」と発表。最終活動日は決定次第発表するという。

曽川のコメントも掲載され「私はSTU48に入れてほんとうにほんとうに良かったです！！！17歳の私！ありがとう！大好きなメンバー！大好きなスタッフさん！大好きなファンのみんな！に出会えたこと！たくさん笑ってたくさん笑わせてもらって笑って笑って喜んで驚いて怒って悩んで葛藤して…悔しかったあの日もつらかったあの日も泣いたあの日も…全部全部ぜーーーんぶ！一生宝物！！！！」と言及。

ファンへ「嬉しい言葉をいつも真っ直ぐに伝えてくれてありがとう！どんなときも前向きな言葉をかけてくれてありがとう！応援してくれてほんとうにありがとう！」と感謝し、今後については「人生は1度きり！たくさん悩んでたくさん挑戦する！」と伝えた。

2005年8月19日、山口県出身の曽川は23年4月にSTU48の三期生としてお披露目。24年11月発売の11枚目シングル「地平線を見ているか？」でセンターを務めた。