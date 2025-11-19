安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の妹が「旧統一教会に家庭を破壊された」などと語りました。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち殺害した罪などに問われ、裁判では、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっています。

奈良地裁では前日に続き山上被告の妹が証言台に立ち、「母親が私に連絡をしてくるのは金を無心する時だけ。この人は私の母じゃないと思った」と涙ながらに語り、「私たちは旧統一教会に家庭を破壊された。相談窓口を探したが見つけられず、どうしようもなかった」とも述べました。

その後、旧統一教会に関する被害相談を受ける山口広弁護士は、母親が入信した経緯について「典型的な話」だと指摘し、安倍氏が関連団体に送ったビデオメッセージについては「ショックを受けた。行政も動きづらくなると思った」と語りました。

さらに、自身も信者だった神谷慎一弁護士は「山上被告が（事件を）起こさなければ、自分が起こしていたという相談者が何人もいた」と明かしました。

裁判は20日、山上被告の被告人質問が行われる予定です。