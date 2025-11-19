愛犬のイタリアングレーハウンドが寒そうにみえたので『人間用の上着』を羽織ってもらった結果…。想定以上にカッコ良すぎる、アウターを着こなすイケメンな姿は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@IGGY_PUTTO』に投稿されたのは、イタリアングレーハウンド「プット」くんのお姿。この日、飼い主さんとともにお出かけを楽しんでいたというプットくん。

肌寒さを感じる季節になってきたこともあり、寒さが苦手なプットくんを心配した飼い主さんは『人間の上着』を羽織ってもらうことにしたのだといいます。

カッコ良すぎる姿に絶賛の声続々

何気なく羽織ってもらったものの…あまりにもカッコ良すぎるお姿が話題になっているのです。

タートルネックの上にジャケットを羽織り、両手をポケットの中に入れているかのように見えるモデルさながらのポージングを見せてくれたというプットくん。

飼い主さんの素晴らしいカメラワークも相まって、そのお姿はファッション雑誌の表紙を思わせるほどスタイリッシュで格好良いものだったのだそう。

後ろからの視点だと、お洋服に包まっているかのような愛くるしいお姿を見せてくれるというリバーシブルな一面も披露。

袖の部分等、お洋服にちょっとした細工をするだけでスーパーモデル化してしまうプットくんのポテンシャルの高さは、多くの人々に驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「エディ・マーフィ（吹き替え版は山ちゃん）の声で喋りそう。」「お帽子も似合いそう」「本当にオシャレ男子だわ、かっこいい」「モデルだったんですね！」「何着ても似合うね」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊な性格とのギャップに悶絶

2023年4月生まれのプットくんは、その凛々しく格好いい外見とは裏腹にとっても甘えん坊な性格の持ち主。被り物やお洋服をスーパーモデルなみに着こなしたかと思えば、飼い主さんにべったりと甘えたりとそのお姿はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすそのお姿は日々多くの人々にイタリアングレーハウンドの魅力や癒やしを発信し続けています。

