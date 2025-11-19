観客ゼロのJKバンド、集まったのは異世界の住人で……漫画『ダンジョンバンド』が「Google Play ベスト オブ 2025」受賞

新挑限『ダンジョンバンド』（KADOKAWA）が「Google Play ベスト オブ 2025」の「2025年の異世界マンガ」を受賞した。

【写真】『ダンジョンバンド』第1話冒頭

マヨ・タマ・シオの3人が結成した女子高生バンド「マヨネイズ」。緊張のなかファーストライブを開催するも観客は集まらず、インターネット上に楽曲を投稿しても反響は乏しい……。人気バンドになる夢が絶望的となっていた。

「やっぱ無理なんだ／しょせん私は中二病こじらせたただのヘタレ／ロックスターの妄想して終わりでよかったんだ／でも…神様もし聞いてくれるなら…お願い／誰でもいいから…私たちの演奏を誰かに届けるチャンスをください！／おねがい！」

誰でもいいから自分たちの音楽を聴いてほしいと神頼みをすると、落雷が発生。その直後、彼女たちの前に現れたのは、異世界の住人たちでーー。

「Google Play ベスト オブ」は、その年に Google Play ストアで配信されたアプリ、ゲーム、漫画などのコンテンツの中から、特に人気を集めたものを表彰するプログラム。このたび本作は「2025年の異世界マンガ」部門を受賞した。

