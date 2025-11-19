OSK日本歌劇団による「トップスター翼和希 REVUE SHOW！〜Dynamism〜」公演の公開ゲネプロが19日、大阪市北区のナレッジシアターで行われた。

歌とダンスで送るノンストップのレビューショー。途中、観客を巻き込んでの1曲まるまる「客席参加型ライブ」もあった。ゲネプロを終えた翼は「全公演、全力でぶつかって参ります。初めてOSKを見られるファンも、歌劇を初めて見られる方もおられると思いますが、皆さんの近くで心をしっかりつかみたいと思います」と意欲満々。

昨年9月にトップスターに就任した翼。「今年はあっという間に過ぎました。でも、ギュッと濃縮したような1年でした。急に寒くなりましたが、手洗い、うがい、マスクでしっかり体調キープします」とツアーを見据える。

来年5月で閉館する大阪松竹座でのOSK公演については未定。「いい報告ができればいいですね」と話した。

同公演は20〜24日にナレッジシアターで行われるほか、12月13日大阪府枚方市総合文化芸術センター、来年2月5〜8日大阪・SPACE14、2月13〜16日東京・アイマショウ劇場などが予定されている。