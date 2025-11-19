乃木坂46金川紗耶＆本田紗来、黒のトップス＆ミニスカのお揃いコーデを披露！夢のような世界を表現

株式会社DONUTSが編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、11月21日に2026年1月号を発売。通常版は『Ray』専属モデルの乃木坂46・金川紗耶＆本田紗来が表紙を飾る。

通常版表紙は、『Ray』の推しケミ“やんさら”こと金川紗耶と本田紗来が共演。2人揃って黒のトップス＆ミニスカで合わせつつ、金川はファーコートでクールさを、本田はリボンハーネスで甘さをプラスしたスタイリングを披露している。

カバーガール企画は「やんさら推しトーク」。先輩後輩でありながらの仲良しケミで、本田が“やんちゃん推し”を公言していることは既に有名な話になっているが、今やお互いに好きすぎて、会えば常にラブラブな2人が、出会いから近況トークまでたっぷりと語った。

お互いへの愛が溢れっぱなしのキュートなトークには、ニヤニヤしてしまうこと間違いなし。『Ray』きっての“ぷりかわエース代表”の2人が魅せる儚くて美しくて尊い、夢のような世界をぜひ楽しんでみてはいかがだろう。