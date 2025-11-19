11月18日、かまいたち（山内健司・濱家隆一）が、自身らのYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』を更新。濱家が家族との生活で意識していることについて語った。

今回の動画では、既婚者であるかまいたちの2人が山内の弟と通話をしながら、結婚生活について様々なアドバイスをする企画が行われた。

この中で、“結婚後に自分の趣味の時間をどう作ればいいのか”といった話題が展開されると、濱家は「俺は、睡眠時間を削るというやり方です」と切り出しつつ、「家族でご飯食べるとき、まだ子供たちが起きてるときとか、奥さんまだ起きてるとき、家族でいるときに、自分の趣味はやらない」と語り、動画やテレビを見たいときは家族の就寝後にしていると説明した。

さらに、「みんなが寝静まったらリビングに行って、自分の時間を作ってる。だから寝てません、私は」「そこからお酒飲んだりテレビ見たりするから」と笑い交じりに語った。

また、「これをしてても、絶対に朝の6時に起きてご飯作るっていうのは決めてるから」と明かし、山内らからは“命を削っている”といった声が上がっていた。