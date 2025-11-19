7人組女性アイドルグループ、ukka（ウッカ）が19日、東京・豊島区の池袋サンシャイン噴水広場で、10周年記念アルバム「青春小節〜約束と衝動〜」の発売記念イベントを行った。

メンバーを代表し、村星りじゅ（23）は「今年結成10周年を迎えてそれを記念したアルバムを発売しました。メンバーの歩み、ファンの支えへの感謝、これからも歩んでいくという思いが込められたアルバムです。手に取っていただいて長く愛していただけたらうれしい」などとあいさつした。

お見送り芸人しんいち（40）がゲストとして出演。「動画を見ていたら、たまたまukkaが出てきた。すごくいいな〜となった」とファンになったきっかけを告白。グループの魅力について「楽屋に椅子が1個しかなくてメンバー全員が立っている。ファンの前ではパワフルなパフォーマンス。そして裏では真面目人間。そのギャップがいい。そして楽屋でも明るい」と打ち明けた。

アルバムのサブタイトル「約束と衝動」にかけて、最近の衝動的なことについて質問が飛ぶと、結城りな（22）が「基本的にインドアで外にはほとんど出ないんです。でも、衝動に駆られて、Little Glee Monsterのライブ当日にダッシュで行ってチケットを買って見た。そういうことがありました」。葵るり（21）も「12月に2歳になる愛犬がいる。走ると自分も走りたい衝動が生まれて走っています」と“衝動エピソード”を続けた。

そして、茜空（22）は「来年は生バンドでライブをしたい。約束しま〜す」とファンに誓った。【松本久】