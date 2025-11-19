ブリーゼコミックス『アウトリーチ』（キルタイムコミュニケーション）のイベント「アウトリーチのつくりかた原画展」が11月19日より前衛喫茶マチモ（哲学者の薔薇園／東京・高円寺）にて開催される。

【写真】速水くろ『アウトリーチ』

『アウトリーチ』は速水くろによる漫画作品。美大での卒業制作に悩み何かヒントを求め街をさまよっていた大紀。気付けば裏道にあるギャラリーを見つけ中に入ってみると、そこは『呪われた絵画』のみを扱う妖しいオーナーと怪しい絵画たちが彼を待っていたーー。

「アウトリーチのつくりかた原画展」では『アウトリーチ』1～3巻の試読ができるほか、既刊の販売、書き下ろしポストカード、ショットグラスといった原画展限定グッズの販売を実施。11月21～23日、29日、30日には作者・速水くろが在郎するほか、金曜日・土曜日・日曜日に限定グッズが販売される。

「アウトリーチのつくりかた原画展」の開催期間は11月19日から11月30日まで。原画展の開催を記念してWebサイト「キミコミ」では『アウトリーチ』2巻分が無料公開されている。無料公開期間は11月30日までとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）