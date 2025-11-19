71歳1泊8万3800円・孫との旅「歩くのが不安でしたが、福岡タワーは眺望もよく心配なかった」
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（78歳）、次男（48歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛媛県
現在の現預金：2000万円、リスク資産：50万円
老齢厚生年金（厚生年金）：8万836円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の収入：年金14万円
ひと月の支出：25万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年2月に孫」と訪れた「1泊の福岡県」旅行だそう。
現地では「JRを利用して福岡タワーとみずほPayPayドームを訪れた」そうで、「福岡タワーは眺望がとてもよかったです。周辺もいろいろと遊ぶところがあり1日中楽しめます」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「交通費が3万1600円、宿泊費が3万7200円、食事1万5000円」とあり、総額8万3800円ほどとなったようです。
シニア旅行で実際に苦労したことは、「足が悪いので歩くのが不安でしたが、福岡タワーとその周辺では心配なかったです。ドームも広かったけど」とあり、福岡旅行では特に問題なく観光できた様子です。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「足に自信がない人は、長く歩かないといけない所は避けた方がいい。あと疲れたらすぐにタクシーを利用するといいですよ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：71歳女性
同居家族構成：本人、夫（78歳）、次男（48歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛媛県
現在の現預金：2000万円、リスク資産：50万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万1956円
老齢厚生年金（厚生年金）：8万836円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の収入：年金14万円
ひと月の支出：25万円
「行ってよかったシニアの旅先は福岡県」現役引退後は「1年に1回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年2月に孫」と訪れた「1泊の福岡県」旅行だそう。
現地では「JRを利用して福岡タワーとみずほPayPayドームを訪れた」そうで、「福岡タワーは眺望がとてもよかったです。周辺もいろいろと遊ぶところがあり1日中楽しめます」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は「交通費が3万1600円、宿泊費が3万7200円、食事1万5000円」とあり、総額8万3800円ほどとなったようです。
「疲れたらすぐにタクシーを利用」年金生活においての旅行は「1泊程度で金額は20万円まで」が予算とのこと。
シニア旅行で実際に苦労したことは、「足が悪いので歩くのが不安でしたが、福岡タワーとその周辺では心配なかったです。ドームも広かったけど」とあり、福岡旅行では特に問題なく観光できた様子です。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「足に自信がない人は、長く歩かないといけない所は避けた方がいい。あと疲れたらすぐにタクシーを利用するといいですよ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)