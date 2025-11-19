氷川きよし、別人級のモヒカンヘア姿を披露！ 「攻めのお衣装ですね！」「ロックな後ろ姿」
歌手の氷川きよしさんは11月19日、自身のInstagramを更新。モヒカンヘア姿を披露し、話題となっています。
ファンからは「ロックな後ろ姿」「攻めのお衣装ですね！」「かっこよすぎる！」「ダイナミックになってる」「ドキドキしちゃう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ダイナミックになってる」氷川さんは「11月18日名古屋初日ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。ライブ中の瞬間を撮影したショットと思われますが、ラメ入りの大胆な黒い衣装をロックに着こなしています。また、奇抜なモヒカンヘアも印象的で、まるで別人のようです。
「頭の中でイメージした自分の姿を具現化」10月27日の投稿でも、同じ衣装を着た姿を公開していた氷川さん。こちらの写真で確認すると、厳密にはモヒカン“ヘア”ではなく、モヒカンの形をした髪飾りのようです。氷川さんは「頭の中でイメージした自分の姿を具現化してくれてありがとう！」とつづっています。今後の投稿にも期待したいですね。
