好き＆行ってみたい「埼玉県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「秩父神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい寺社仏閣に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の寺社仏閣」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「素敵な彫刻がされているそうで、それを拝見したい」（50代女性／広島県）、「秩父宮ゆかりの神社として知られており、左甚五郎の猿の彫刻も見たいです」（60代男性／兵庫県）、「芝桜の頃に訪れましたが、境内の雰囲気が良く、建物もきれいでまた訪れたいです」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
回答者からは「狼を神使として祀っており、独特の雰囲気が魅力的な場所だと思います」（30代女性／愛知県）、「深い杉の木立に囲まれた境内は荘厳な雰囲気に包まれているから」（40代女性／福井県）、「雲取山へのアクセスの途中にあり、一度行ってみたいと思っている」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：秩父神社／36票埼玉県秩父市にある秩父神社（ちちぶじんじゃ）は、2000年以上の歴史を持つとされる古社で、秩父夜祭で知られています。日光東照宮の彫刻師が手掛けた見事な彫刻が特徴です。古都の雰囲気と、関東有数の祭りを開催する神社としての知名度が、「行ってみたい」という支持につながりました。
1位：三峯神社／63票埼玉県秩父市、標高1102mの山中に鎮座する三峯神社（みつみねじんじゃ）は、狼（お犬様）を眷属とする全国有数のパワースポットとして知られています。その神秘的なロケーションと、強い御利益への期待が、圧倒的な支持を集めました。
