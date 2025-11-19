衆院会派「有志の会」の緒方林太郎衆院議員が19日の衆議院内閣委員会で「内閣官房・内閣府の業務と組織をスリム化」について質問した。

【映像】「スコアが悪いのは立憲」と横をチラ見→立憲議員の“反応”（実際の様子 議場で拍手も）

緒方議員は冒頭「過去、全然この委員会の所掌でないことについて質問をされる方がいた。ただ、そうすると『副大臣対応になります』となって、結果として『内閣の要、官房長官呼んでください』ということで官房長官を呼び、この委員会の所掌でないことをずっと聞き続けたケースがあった。特定の政党をあまり悪く言いたくないが、スコアが悪いのは立憲民主党で、過去、災害やエネルギー政策とかで官房長官を呼んでずっと聞き続けた。皆さん、やめましょう。そのことを一言申し上げた上で、質問に入りたい」と話すと議場内で拍手が起きた。

緒方議員は続けて「なぜそんなことが生じるかというと、内閣官房・内閣府の業務がものすごく増えていて、何が内閣官房かがわからなくて、結果として、この委員会を第2の予算委員会だと思っている人がいる。近年、（内閣官房と内閣府は）どれぐらいの定員増となっているか？」と質問。

これに内閣官房は平成27年度末の定員は1077人、令和7年度末の定員は1547人を予定していると回答。内閣府は平成27年度末の定員は2345人、令和7年度末の定員は2711人を予定していると回答した。

この数字を受けて緒方議員は「平成27年と言われたのは何かというと、この委員会で内閣官房・内閣府の業務と組織スリム化法（方針）を通した年だ。そこから10年が経つ。一般論として伺いたいが、内閣官房・内閣府をそれぞれ見て『事務が多いな』とか『事務の重複があるんじゃないか』と感じたことはないか？」と聞いた。

木原稔官房長官は「私は官邸に入るのは2回目で前は安倍内閣、菅内閣の総理補佐官として入った。今回は官房長官として入り、様々な会議体があったり、また内閣官房・内閣府、当時はこども家庭庁ができたり、デジタル庁ができたり、今回また高市内閣でも国家情報局の格上げ、あるいは対外情報庁や政府効率化局（仮称）がある。会議体も、なんとか本部、また看板のかけ替えのようなこともあった。やはり効率化しなきゃいけないし、長官ヘッドのものもあれば副長官ヘッドのものもあるから、不断の見直しが必要だと感じている」と答えた。

緒方議員は「効率化に向けての組織を立ち上げられるということなので、これは提案だが、そろそろ内閣官房・内閣府スリム化法（方針）、『2.0』でもなんでもいいが、おそらく法律を改正して内閣府設置法の中から権限を外していくことも出る可能性があるわけで法律だけじゃないと思う。（木原）長官が言われたように内閣官房には法律に基づかない会議体がたくさんあるわけだから、そういう法律によるものよらないものを含めてスリム化法（方針）の2.0に取り組むべきではないか？」と訴えた。

木原官房長官は「私が先ほど申し上げたような観点、あるいは（緒方）議員ご指摘のそういった観点から、先ほどあったが業務の追加に際しては、平成27年1月の閣議決定は非常に大きかったと思い、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房、内閣府において当該業務を行う期限を設けることとしている。近年においても例えば、令和5年12月には17の閣僚会議、令和6年6月には閣僚会議に準ずる内閣官房副長官が主催する19の会議、それぞれ初期の目的を達成したことを踏まえて廃止した。本来、内閣官房、内閣府も司令塔機能だ。だから、本来の役割を十分発揮できるような組織にするために何をすればいいか、不断に見直していく中の1つとして、そういった法改正の考えもあると思っている」と答えた。

緒方議員は「おそらく一番感じているのは自由民主党の皆さんだ。よく考えてみてください。なぜおたくの政党に内閣の第1部会と第2部会があるのか？ 増えているからそうなっているわけだ。実はこれは議員立法に引っかかる。議員立法で所掌事項追加されているものがすごく多く、与党の方から、とある法律の議員立法と内閣府設置法の改正が出てきているそうだが、こういう視点も大事にしたい。スクラップアンドビルドの原則を貫く必要があるのではないか」と主張した。

（ABEMA NEWS）

