宮本茉由、10周年で魅せた“決意の素肌”　初のランジェリー＆温泉ショット収録の記念写真集

『宮本茉由 アニバーサリー写真集※タイトル未定』（小学館）が2026年1月21日に発売される。

【写真】北アルプスを背景に撮影 先行カットを見る

2017年にCanCam専属モデルとなり、現在俳優としても活躍中の宮本茉由。今年30才を迎えた彼女の等身大の魅力が詰まった、最初で最後のメモリアル写真集が発売決定。

モデル時代から、聞き上手で甘え上手なフレンドリーなキャラクターでCanCamモデルたちを盛り上げてきてくれたという宮本。最近ではテレビ東京系ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』で悪女役を怪演するなど、新たな一面も見せている。

今回の写真集のロケ地は、長野県の北アルプスの麓。雄大な山々や青く澄んだ湖、趣のある街並み……。ノスタルジックな雰囲気が宮本の憂いを帯びた美しさを引き出すなか、本書では宮本初のランジェリー・温泉シーンにも挑戦。「30才を迎えて、より自分らしく生きられるようになった」と語る彼女の、のびやかな解放感と覚悟を感じる一冊となっている。

本書の発売に合わせて宮本は「このお仕事をはじめて10年という節目に素敵な方たちと、とても思い出に残る作品を作ることができ感謝の気持ちでいっぱいです。今の思いを詰め込んだ初めての写真集。たくさんの方に届くとうれしいです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）