県内各地で初雪 野沢温泉村13センチ 信濃町18センチ 飯山市9センチなど各地で今シーズン初の積雪【長野】
一面に広がる銀世界。
19日の下高井郡・野沢温泉村は、雪と紅葉のコントラストが映えていました。
リポート
「足元にある雪は水分を多く含んでいて重たく10センチほど積もっています」
野沢温泉村は18日夜から19日未明にかけて今シーズンはじめての雪が降り、19日午前4時までの12時間に「13センチ」の雪が降りました。
村では雪かきに追われる住民たちの姿がありました。
「（夜）6時くらいに外見たら一面、白くなっていたのでね。だいぶ降ってきたんだな」
村民は
「まだ冬の準備ができていないので慌てて準備しなくちゃいけないかなって思って」
県内で、18日夜から19日午前までに降った雪の量は、このほか、信濃町で「18センチ」、飯山市で「9センチ」など各地で今シーズンはじめての積雪となりました。
また、長野地方気象台は長野市で18日、初雪を観測したと発表。平年と去年と同じ観測日です。
一方で、この雪を心待ちにしていたのは冬の営業を控えたスキー場です。
野沢温泉スキー場によりますと、標高の高いところでは現在「70センチほど」の雪が積もっていて、オープンに向けて、準備が進んでいます。
野沢温泉スキー場 高澤公治 取締役
「雪も早く降ってもらえますと僕たちもワクワクしますし何よりもスキー・スノーボードを楽しんでいただけるお客様が本当に長いシーズン楽しんでいただけるのかなと思います」
野沢温泉スキー場では10日後の「11月29日」にウインターシーズンが始まる予定です。