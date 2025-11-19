リーズナブルな価格から、家計の味方ともいわれてきた「鶏むね肉」の価格が上昇。卸売価格は、過去最高値を更新しています。

サラダに、ステーキ。高タンパク・低脂質で価格が安定している「鶏むね肉」。きょう、横浜市のスーパーに行ってみると…

記者

「100gあたり99円となっています」

こちらのスーパーでは、鶏むね肉の販売価格が去年に比べ20円上がっているといいます。

60代

「100gで50円しない時もあったので、そういった面でも上がってる」

30代

「最近あまりモモ肉とそこまで（価格が）変わんないと思い始めて」

実際、2010年に229円だったむね肉の平均卸売価格は、今年に入り400円を超え、過去最高値に。3倍近くあったモモ肉との価格差も小さくなっています。鶏肉の中でも“お手頃”だっただけに店も苦慮しています。

セルシオジャパン 鶴田聡 部長

「（100gあたり）現状より20円は上げたい。正直、利益はほぼない状態で販売しています」

食用の鶏肉に詳しい業界団体によると、ニワトリの飼料コストなどの高騰に加え、健康志向の高まりで需要が増えたことなどから、むね肉の価格が引き上げられているといいます。

影響は、宮崎の名物料理にも。油でじっくりと揚げた鶏のむね肉を秘伝のタレに漬け、特製タルタルソースをたっぷりかけた「チキン南蛮」です。

お客さん

「鶏肉がすごく柔らかくて、タルタルもちょうど合う感じの味付け」

こちらのお店では、提供するメニューのおよそ7割に鶏むね肉を使用。急激に上がる価格に頭を抱えています。

ひむか食堂 竹本寛 代表取締役

「（15年間で）こんな事態過去初めて。（鶏むね肉が）今年に入って急激に上がっているのでかなり厳しい状況」

コメや油、たまごなどの高騰もあり、やむを得ず1年間で300円値上げしたといいます。

常連だったビジネス客の姿は少なくなったといいますが、増加する外国人観光客に対応するため、英語や韓国語・中国語などで注文できるよう工夫しています。

家計の味方「鶏むね肉」、価格が安定する日は戻ってくるのでしょうか。