柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐり、柏崎市の桜井市長が赤沢経済産業相と面会し、国から求められていた再稼働の要請について「市長として理解する」と表明しました。一方、花角知事は判断材料が出そろったことから11月21日にも 自身の考えを表明する見通しです。



赤沢経済産業相と面会した柏崎市の桜井市長。国が求めていた再稼働への理解要請について次のように述べました。



〈柏崎市 桜井市長〉

「東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機の要請につき、柏崎市長として理解することをここに表明させていただきます」





再稼働をめぐる動きが大詰めを迎えている柏崎刈羽原発。国は去年3月、再稼働を推進する方針に対して県と柏崎市、刈羽村に理解を求めていて、地元の同意が大きな焦点となっていました。〈柏崎市 桜井市長〉「日本も太陽光発電や風力発電が力を持つようになりましたけど、いまだに安定的なものにはなっておりません。かねてから原子力発電所は気候変動・地球温暖化を防ぐという意味で非常に大きな意味があると申し上げています」一方の花角知事。18日は事故を起こした福島第一原発を視察しました。「最終的には判断に関わってくるかもしれない」として事故を踏まえた安全対策が柏崎刈羽原発にどう生かされているかなどを確認したといいます。〈花角知事〉「2度と起こしてはならない事故だということは実感をいたしました。そのための安全対策や防災、被害を軽減するための防災対策ですとかそうしたものの重要性は実感いたしました」福島第一原発の視察を終え、知事の判断材料は出そろったことになります。〈花角知事〉「判断をする前に聞いたり見たりしておいた方がいい考えておいた方がいいと思っていたものはもうありません。近いうちに結論を出してお話したいと思います」関係者によりますと、花角知事は21日にも自身の考えを表明する見通しです。また、19日は新潟市の中原市長が花角知事を訪れました。〈新潟市 中原市長〉「原発は国策であり、再稼働の判断はあくまでも法律に基づく国の責任であります。県議会の場で県民の意思を確認することを検討されるよう 要望する次第でございます」県民の意思を確認する方法について、知事選挙では県民の分断を招くとし、県議会で確認するよう求めました。〈新潟市 中原市長〉「大変重要な問題であり、新潟市民にとっても新潟県の3分の1の人口をようする新潟市でありますので、しっかり意見だけは伝えておこうと」再稼働の是非について「リーダーとして判断し、結論を出した上で県民の意思を確認する」とする花角知事。その方法はいまだ示されていませんが、新潟県が抱える問題のひとつが大きく動き出そうとしています。